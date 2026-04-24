Nell’estrazione numero 113, avvenuta giovedì 23 aprile, è stato assegnato un premio di 500 mila euro più una casa del valore di 200 mila euro. Il concorso è promosso da Sisal come parte della sua offerta di giochi a premi, con l’obiettivo di mettere in palio un bene reale e facilmente riconoscibile. La vincita è stata ottenuta attraverso la formula VinciCasa, che combina una somma di denaro e un immobile.

Vinta nell'estrazione n.113 di giovedì 23 aprile una casa + 200.000 euro subito grazie a VinciCasa, la formula di gioco della famiglia Win for Life di Sisal, che mette in palio un premio incentrato su un bene concreto e tangibile. Il "5" è stato centrato a Albano Laziale (Roma) presso il punto di vendita Sisal Tabaccheria Brocchini situato in via Rossini, 77. La combinazione vincente è stata: 2 – 6 – 14 – 25 – 38. Il titolare della vincita potrà scegliere la casa che desidera, in massima libertà, su tutto il territorio italiano e avrà ben 2 anni di tempo per trovarla. Dalla nascita di VinciCasa, sono ben 229 le case assegnate. Il premio di prima categoria - 5 numeri su 40 - è costituito da 500.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - VinciCasa, centrato il premio da 500mila euro

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Win for Life VinciCasa, anche l’estrazione del 16 aprile non assegna il ‘5’Win for Life VinciCasa, l’estrazione numero 106 di giovedì 16 aprile non assegna il 5 che vale la casa ma distribuisce ancora una volta premi importanti sulle altre categorie. gioconews.it

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