vincicasa la fortuna premia roma con 500mila euro

Nell'estrazione n. 82 di lunedì 23 marzo è stata vinta una casa + 200.000 euro subito grazie a VinciCasa, la formula di gioco della famiglia Win for Life di Sisal, che mette in palio un premio incentrato su un bene concreto e tangibile. Il titolare della vincita potrà scegliere la casa che desidera, in massima libertà, su tutto il territorio italiano e avrà ben 2 anni di tempo per trovarla. Il "5" è stato centrato a Roma presso il punto di vendita Sisal Baldacci Luigi situato in Via Ermanno C.Via F. Paolini, 3541, 3683. Combinazione vincente: 7 – 17 – 23 – 27 – 35. Dalla nascita di VinciCasa, sono ben 227 le case assegnate. Il premio di prima categoria - 5 numeri su 40 - è costituito da 500. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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