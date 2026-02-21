VinciCasa a Roma il premio da 500mila euro

VinciCasa, una giocatrice di Roma ha vinto 500mila euro e una casa nell’estrazione di venerdì 20 febbraio. La vincita è avvenuta con la formula di gioco di Sisal, che premia con un bene reale e facilmente riconoscibile. La fortunata vincitrice ha scoperto di aver conquistato il premio alla fine dell’estrazione n. 51, che ha attirato l’attenzione di molti scommettitori. La schedina vincente è stata acquistata in un negozio del centro storico.

Vinta una casa + 200.000 euro subito nell'estrazione n. 51 di venerdì 20 febbraio Din VinciCasa, la formula di gioco della famiglia Win for Life di Sisal, che mette in palio un premio incentrato su un bene concreto e tangibile. Il "5" è stato centrato a Roma presso il punto di vendita Sisal La Casa del Tabacco situato in Via Alberto Lionello, 201. Combinazione vincente: 1 – 7 – 9 – 11 – 13. Il titolare della vincita potrà scegliere la casa che desidera, in massima libertà, su tutto il territorio italiano e avrà ben due anni di tempo per trovare quella più adatta alle proprie esigenze. Dalla nascita di VinciCasa, sono ben 226 le case assegnate.