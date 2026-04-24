L'allenatore ha ottenuto una vittoria nella disputa con l'ex allenatore, portando a un possibile ritorno in club. L'ex calciatore, che ha indossato la maglia giallorossa, è considerato un possibile ambasciatore del club, con l'ipotesi di un ruolo più attivo in futuro. La decisione su questo passaggio potrebbe essere annunciata a breve, in un momento di confronto tra le parti coinvolte.

Le porte chiuse di Trigoria, “blindate” per ordine dei Friedkin dopo gli ultimi scontri verbali in piazza, non hanno protetto Claudio Ranieri e ora potrebbero aprirsi presto per Francesco Totti, l’erede designato dell’ormai ex tecnico e senior advisor giallorosso. All’ex capitano non servirà nemmeno bussare, perché a tenergli “socchiuso” il portone d’ingresso del centro sportivo in queste settimane in qualche modo è stato lo stesso Gian Piero Gasperini. Con cui la bandiera giallorossa ha instaurato un’intesa speciale durante la cena d’inizio marzo in un ristorante del centro della Capitale organizzata per un confronto tecnico ad ampio spettro.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Vince Gasp... e vince anche Totti: come e in che ruolo può tornare alla Roma

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Ci hai provato Raffaè, ti sei tolto persino la giacca, hai ammucchiato come il tuo vecchio "Gasp". Ciao Palladì, vince il calcio. #SSLazio x.com