Le voci sul possibile ritorno di Francesco Totti alla Roma si fanno sempre più concrete. Nei prossimi giorni, si discuterà se potrà assumere un ruolo ufficiale nella dirigenza giallorossa. La società sta valutando con attenzione questa ipotesi, che potrebbe cambiare molto per il futuro del club.

Le dinamiche legate al possibile ritorno di Totti nell’orbita della Roma stanno prendendo forma, con una proposta che va oltre la semplice rappresentanza. L’idea è di offrire al Capitano un ruolo operativo all’interno dell’organigramma, capace di incidere sulle scelte sportive e sulla gestione della squadra. La prospettiva prevede un incarico di direttore tecnico che integri competenze sportive e responsabilità di gestione, includendo ambiti come scouting e valutazione dei talenti. L’obiettivo è ricreare un modello di efficacia tecnica accompagnato da una governance interna capace di guidare le decisioni professionali della società. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Totti può tornare alla Roma? Quale ruolo potrebbe ricoprire nella dirigenza giallorossa

Approfondimenti su Totti Roma

Totti potrebbe tornare alla Roma, ma non come calciatore.

La Roma potrebbe riaccogliere Francesco Totti.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Totti Roma

Argomenti discussi: Francesco Totti torna alla Roma? L'annuncio di Ranieri; Totti torna alla Roma: quando, come e a quali condizioni?; Totti torna alla Roma: che ruolo avrà l'ex capitano giallorosso?; Totti può davvero tornare alla Roma, l'ipotesi di un rientro (in società). Ranieri: I Friedkin ci stanno pensando, mi auguro possa...

Totti può davvero tornare alla Roma: dal primo contatto con Ryan Friedkin al ruolo, tutti i retroscenaIl mito giallorosso mai così vicino a Trigoria dall'addio del 2019. Ranieri rivela: Dan ci pensa, Francesco è parte di questo club. Vi spieghiamo cosa manca per il sì finale ... corrieredellosport.it

Totti può davvero tornare alla Roma? Quale ruolo andrebbe ad occupare il Capitano nella dirigenza giallorossaTotti può davvero tornare alla Roma? Ecco in quale ruolo il Capitano verrebbe inserito nella dirigenza giallorossa. Le voci si rincorrono, gli indizi si accumulano e il sogno di una città intera sembr ... calcionews24.com

#Totti può davvero tornare alla Roma: dal primo contatto con Ryan Friedkin al ruolo, tutti i retroscena x.com

Claudio Ranieri confessa che stavolta Francesco Totti potrebbe tornare davvero all’AS Roma con un ruolo strategico e pienamente operativo facebook