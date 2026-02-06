Totti può davvero tornare alla Roma? Quale ruolo andrebbe ad occupare il Capitano nella dirigenza giallorossa

Totti potrebbe tornare alla Roma, ma non come calciatore. La società sta valutando un suo ruolo nella dirigenza, forse come consulente o figura di raccordo tra squadra e dirigenza. La sua esperienza e il suo legame con il club rendono questa ipotesi concreta, anche se nulla è ancora deciso ufficialmente.

Totti può davvero tornare alla Roma, l'ipotesi di un rientro (in società). Ranieri: «I Friedkin ci stanno pensando» La Roma potrebbe riaccogliere Francesco Totti. Totti può davvero tornare alla Roma, l'ipotesi di un rientro (in società). Ranieri: «I Friedkin ci stanno pensando, mi auguro possa essere utile» Claudio Ranieri conferma che i Friedkin stanno valutando il possibile ritorno di Francesco Totti in società.

