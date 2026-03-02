Vincono un milione scommettendo sull'attacco Usa all'Iran | la strana puntata su Polymarket

Due piattaforme di scommesse online hanno raccolto scommesse milionarie in risposta alle tensioni tra Stati Uniti e Iran, con utenti che hanno puntato su un possibile attacco militare. Le operazioni si sono svolte tra sospetti di insider trading e discussioni sui limiti etici di scommettere su eventi geopolitici. La vicenda ha attirato l’attenzione di osservatori e autorità di regolamentazione.

Dalle tensioni geopolitiche ai profitti lampo: come Polymarket e Kalshi hanno trasformato l'attacco Usa all'Iran in un'ondata di scommesse milionarie, tra sospetti di insider trading e interrogativi etici. Polymarket, i sei account che hanno vinto un milione puntando sull'attacco Usa all'Iran Mentre Stati Uniti e Israele si preparavano a colpire Teheran sul mercato predittivo basato sulle criptovalute venivano scambiati 529 milioni di dollari in scommesse sulla data degli attacchi