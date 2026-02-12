detenzione di cocaina tre arresti a guastalla

Questa mattina a Guastalla tre uomini sono stati arrestati dalla polizia. Sono di origine marocchina e hanno tra i 43 e i 50 anni. La polizia ha trovato cocaina in loro possesso e sospetta che fossero coinvolti in attività di spaccio. Le operazioni sono ancora in corso e ulteriori dettagli potrebbero emergere nelle prossime ore.

Guastalla (Reggio Emilia), 12 febbraio 2026 – Tre uomini di origine marocchina, domiciliati alla periferia di Guastalla con età compresa tra i 43 e i 50 anni, sono stati arrestati ieri mattina per detenzione di droga, ipotizzando attività di spaccio. La segnalazione della presenza di droga in una abitazione ha fatto scattare il controllo. Alla vista dei militari, uno dei tre stranieri ha chiuso la porta per impedire l’accesso alle forze dell’ordine. Un modo forse per prendere tempo e disfarsi di quanto illegalmente in possesso. In effetti, durante l’attesa fuori dalla casa, i carabinieri hanno sentito il rumore di ripetuti azionamenti dello sciacquone del bagno, sospettando un presunto tentativo di disfarsi della droga. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

