Caos nel carcere di Sant’Angelo | incendio e rissa feriscono gli agenti

Nel primo pomeriggio di oggi, nella casa circondariale di Sant’Angelo dei Lombardi si sono verificati eventi violenti. Un incendio doloso è stato appiccato da alcuni detenuti nel reparto dedicato all’ordine e alla sicurezza. Contestualmente, è scoppiata una rissa tra i reclusi, che ha causato ferite tra gli agenti presenti sul posto. La situazione è stata successivamente gestita dalle forze dell’ordine.

Un pomeriggio di violenza ha scosso il reparto ordine e sicurezza della casa circondariale di Sant’Angelo dei Lombardi, in provincia di Avellino, dove un incendio doloso provocato da alcuni detenuti ha innescato una rissa tra i reclusi. Il bilancio del brutale episodio vede due operatori della polizia penitenziaria ricoverati d’urgenza presso l’ospedale Moscati di Avellino: il comandante Iuliano Pierpaolo, colpito da un’intossicazione da fumo, e un altro agente che ha riportato un trauma cranico. Altri agenti sono stati trasportati nei presidi ospedalieri di Ariano e dello stesso comune irpino per problemi respiratori legati al fumo. La dinamica dell’aggressione nel reparto ordine e sicurezza.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caos nel carcere di Sant’Angelo: incendio e rissa feriscono gli agenti Notizie correlate Sant'Angelo dei Lombardi, rissa in carcere: quattro detenuti verso l'udienzaI fatti risalgono al 22 luglio 2023 e si collocano all’interno della casa circondariale di Sant’Angelo dei Lombardi, in provincia di Avellino. Pasqua di tensione a Sant'Angelo dei Lombardi: un investimento scatena una rissa in piazzaUn incidente tra anziani trasforma il pomeriggio festivo in scontro: forze dell'ordine e soccorsi in azione, indagini in corso È il pomeriggio di...