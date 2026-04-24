Vigli urbani fondi e lavoro agile | faccia a faccia tra il commissario Matteo e i sindacati

Ieri pomeriggio a Palazzo Zanca si è svolto un incontro tra il commissario straordinario e i rappresentanti delle principali organizzazioni sindacali e della Rsu dell’Ente. La discussione ha riguardato principalmente questioni legate ai vigili urbani, ai fondi disponibili e alle modalità di lavoro agile nell’ente. L’appuntamento ha visto la partecipazione di diverse sigle sindacali, che hanno affrontato temi di interesse per i lavoratori coinvolti.

Ieri pomeriggio a Palazzo Zanca l'incontro tra il commissario straordinario Piero Mattei, ed i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil, Csa, Silpol E della Rsu dell’Ente, finalizzato a un confronto e approfondimento sulle principali questioni relative alle problematiche.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Faccia a faccia Capecchi-Nesi. La partita su economia e lavoro: “Treni e verde, risorse ignorate”Pistoia, 31 marzo 2026 – Un legame, che secondo i candidati del centrosinistra alle prossime primarie di coalizione, non esiste fra la città e i suoi... Leggi anche: Roma, l’ultima trincea: il faccia a faccia tra Ranieri e Gasperini Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Vigli urbani, fondi e lavoro agile: faccia a faccia tra il commissario Matteo e i sindacati; Grottaglie Sicura 2026: 40mila euro dalle multe per potenziare la Polizia Locale; Polizia Municipale. La graduatoria scorrerà per altri 29 agenti; Sessanta gabbiotti dei vigili su 82 da smantellare ma mancano i fondi. Maquillage ad Avenza. Vigili urbani all’ex Cat. Altri fondi in arrivo per il recuperoTroveranno posto anche i vigili urbani nell’area dei capannoni dell’ex Cat. Ieri mattina visita di aggiornamento ad Avenza in via Giovan Pietro per la commissione Urbanistica del presidente Augusto ... lanazione.it Messina, in arrivo altri 29 vigili urbani. Nuove assunzioni grazie ai fondi per la sicurezzaProsegue il potenziamento dell’organico della Polizia Municipale di Messina. Dopo l’ingresso in servizio di 100 nuovi agenti, si guarda a ... 98zero.com Settantasei verbali ad auto e moto con il turno straordinario dei vigli urbani. Il comandante Colucciello: “I controlligiovano alla circolazione” - facebook.com facebook