Durante un confronto tra i candidati del centrosinistra in vista delle primarie, è emerso che non ci sono collegamenti diretti tra la città e i due settori considerati strategici: il vivaismo e la presenza di Hitachi. I partecipanti hanno discusso di questioni legate all’economia e al lavoro, evidenziando come alcune risorse, come i treni e le tematiche ambientali, siano state trascurate.

Pistoia, 31 marzo 2026 – Un legame, che secondo i candidati del centrosinistra alle prossime primarie di coalizione, non esiste fra la città e i suoi due asset principali: il vivaismo e Hitachi. La sintonia fra Stefania Nesi e Giovanni Capecchi su questi temi è sostanziale e lo hanno ribadito nel dibattito organizzato da ’La Nazione’ ieri pomeriggio al Nursery Campus di Vannucci Piante in via Bonellina di fronte ad oltre trecento persone che hanno voluto ascoltare con le proprie orecchie quelle che possono essere le differenze, e le similitudini, nel modo di vedere la Pistoia del 2030. Stimolati dalle domande del caposervizio della redazione di Pistoia, Valentina Conte, e dal suo vice Alessandro Benigni, ci si è soffermati sull’immagine e i progetti che dovrà avere la città nel corso del prossimo mandato amministrativo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Faccia a faccia Capecchi-Nesi. La partita su economia e lavoro: “Treni e verde, risorse ignorate”

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