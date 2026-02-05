Servizio Civile | finanziati due progetti dei Vigili del Fuoco per 239 volontari

Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha approvato e finanziato anche per il 2025 due progetti di Servizio Civile Universale. In tutto, 239 volontari potranno lavorare in diverse zone del paese. I progetti puntano a coinvolgere giovani in attività di soccorso e assistenza, rafforzando così il ruolo dei Vigili del Fuoco anche nel prossimo anno.

Anche per il 2025 il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile vede approvati e finanziati due progetti di Servizio Civile Universale, per un totale di 239 posti distribuiti su tutto il territorio nazionale. Le posizioni, rivolte a giovani tra i 18 e i 28 anni.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Approfondimenti su Vigili del Fuoco Servizio Civile Protezione civile, 40 volontari si addestrano con i Vigili del Fuoco sull’idrovora donata dal Comune Sabato al lago della Standiana si è svolta un’esercitazione congiunta tra Vigili del Fuoco e Protezione Civile, coinvolgendo 40 volontari. Giornata nazionale del servizio civile, ad Atripalda l'incontro dei volontari e delle volontarie Il 15 dicembre 2025 si celebra la Giornata Nazionale del Servizio Civile Universale, un'occasione per riconoscere e valorizzare il ruolo dei volontari e delle volontarie che dedicano un anno della loro vita al servizio della comunità. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Vigili del Fuoco Servizio Civile Argomenti discussi: Perugia, finanziamenti Ue fantasma: indagato per truffa anche un direttore di banca. Servizio Civile Universale, via libera a ‘Caserta resiliente’ e ‘CE.NA. 2026’: 166 giovani in campoScopri tutti i dettagli riguardo Servizio Civile Universale, via libera a 'Caserta resiliente' e 'CE.NA. 2026': 166 giovani in campo . Solo notizie aggiornate su Caserta Web. casertaweb.com Colle di Val d’Elsa aderisce al Servizio civile europeo: arrivano due volontari francesiServizio Civile europeo, Pii: Colle di Val d’Elsa la vogliamo proiettare sempre di più su progetti, bandi e collaborazioni internazionali ... sienafree.it Buongiorno a tutti, scusate per la domanda ma, nel sistema InPa è possibile allegare l’attestato del Servizio Civile O è sufficiente spuntare la casella della riserva senza allegare nullaPremetto che è un concorso riservato prioritariamente a chi ha concluso il facebook Servizio Civile Regionale: La Regione Marche pubblica l'avviso per 392 nuovi operatori volontari x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.