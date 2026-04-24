Vigilanza e sicurezza | 24 ore di sciopero contro le disparità

Il 27 aprile, le guardie giurate e gli addetti ai servizi di sicurezza della regione hanno deciso di fermarsi per un'intera giornata. L'astensione dal lavoro, proclamata dall'organizzazione sindacale, durerà 24 ore, iniziando alle 22:00 del giorno precedente e terminando alle 21:59 del 27 aprile. La protesta coinvolge tutto il personale di vigilanza privata, che manifesta contro le disparità nel settore.

Il 27 aprile la vigilanza privata e i servizi di sicurezza si fermano in tutta la regione. Uiltucs Toscana ha proclamato uno sciopero di 24 ore: dalle 22:00 del 26 aprile alle 21:59 del 27 aprile 2026 incroceranno le braccia Guardie Particolari Giurate e Addetti ai Servizi di Sicurezza, ad.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Guardie giurate: sciopero di 24 ore della vigilanza privata fra il 26 e il 27 aprileLa mobilitazione è finalizzata al raggiungimento di un accordo regionale che consenta di superare le attuali disparità di trattamento presenti a... "Al pronto soccorso dell'Ospedale di Vaio serve una vigilanza 24 ore su 24"“Bene l’annuncio dell’installazione delle telecamere al Pronto soccorso di Vaio, purché i tempi siano celeri, ma solo è un primo passo. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Sciopero regionale della vigilanza privata e dei servizi di sicurezza; Question time Fiazza (Lega): Attivare vigilanza h24 al pronto soccorso dell’ospedale di Vaio; Sul sistema dei controlli vigilanza più forte; Antiriciclaggio e sicurezza economico-finanziaria: il master per affrontare le nuove sfide della compliance. Ponteggi e sicurezza del lavoro: obbligo di vigilanza dell’impresa installatriceLa sentenza Cass. Pen., Sez. III, 24 marzo 2026, n. 11047, si sofferma ad analizzare la questione della responsabilità prevenzionistica ex art. ipsoa.it Sicurezza sul lavoro e vigilanza: il caso Lombardia e la necessaria valorizzazione del Tecnico della PrevenzioneGentile Direttore, le recenti iniziative regionali che prevedono il ricorso a professionisti esterni in partita IVA per lo svolgimento di attività riconducibili alla vigilanza in materia di salute e ... quotidianosanita.it Il Movimento 5 Stelle annuncia un’interrogazione in Vigilanza Rai sul caso Mottola dopo la notizia di Fanpage.it relativa alla mancata retribuzione del giornalista per il servizio sui presunti rapporti tra alcuni esponenti di Fratelli d’Italia e il clan Senese. - facebook.com facebook