Tra le 22:00 del 26 aprile e le 21:59 del 27 aprile 2026 si terrà uno sciopero di 24 ore indetto dalle guardie giurate impiegate nel settore della vigilanza privata. La protesta coinvolge il personale che opera in vari settori della sicurezza privata, con l’obiettivo di evidenziare le richieste dei lavoratori. La comunicazione ufficiale è stata diffusa nelle ultime ore attraverso un comunicato.

La mobilitazione è finalizzata al raggiungimento di un accordo regionale che consenta di superare le attuali disparità di trattamento presenti a livello provinciale. Per le Guardie Particolari Giurate, i contratti integrativi provinciali risultano scaduti da decenni, mentre per gli Addetti ai Servizi di Sicurezza tali strumenti non sono mai stati introdotti. Una situazione che rende ancora più urgente l’avvio di un percorso di regolamentazione uniforme e aggiornata. La Uiltucs Toscana ha proclamato lo sciopero con l’obiettivo di eliminare le disuguaglianze esistenti tra le diverse realtà territoriali. Il percorso, avviato nel luglio 2024, non ha ad oggi prodotto risultati.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Guardie giurate: sciopero di 24 ore della vigilanza privata fra il 26 e il 27 aprile

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