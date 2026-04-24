Vigilanza armata sui bus dopo le aggressioni agli autisti | Sicurezza è priorità assoluta

Da mesi, gli autisti dei bus dell'Air Campania sono stati vittima di diverse aggressioni, portando alla decisione di rafforzare le misure di sicurezza. Ora, sulle vetture si trovano agenti di vigilanza armata e controllori incaricati di verificare i biglietti. Questa novità mira a garantire maggiore tutela per i conducenti e a prevenire ulteriori episodi violenti durante il servizio.

Vigilanza armata e controllo dei biglietti sui bus dell'Air Campania, dopo le diverse aggressioni registrate negli ultimi mesi. L'annuncio del manager Anthony Acconcia è arrivato a margine del tavolo di coordinamento delle Forze di Polizia convocato dal Prefetto di Caserta, Lucia Volpe. Il.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Sindaci contrapposti al prefetto su sicurezza urbana: “Sicurezza dei cittadini priorità assoluta”A Cautano, Foglianise e Vitulano, due giorni dopo l’ennesimo furto in città, sono scesi in piazza con un comune messaggio: la sicurezza dei cittadini... Sos sicurezza in corsia. Vigilanza armata e ronde, un piano da 1,8 milioniL’Ast di Macerata ha aderito alla convenzione che la Regione, in qualità di soggetto aggregatore, ha stipulato con la Poliziotto Notturno srl, con...