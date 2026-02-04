Sindaci contrapposti al prefetto su sicurezza urbana | Sicurezza dei cittadini priorità assoluta

Sindaci di Cautano, Foglianise e Vitulano si sono riuniti con il Prefetto, ma il confronto non è andato come previsto. Dopo l’ultimo furto in città, i primi hanno ribadito che la sicurezza dei cittadini deve essere la priorità assoluta. Il prefetto ha ascoltato, ma la tensione tra le parti resta alta. Ora si attende una risposta concreta per rafforzare i controlli e garantire più tranquillità alle comunità.

**Un incontro tra sindaci e Prefetto: il sorgere della tensione su una questione di sicurezza** A Cautano, Foglianise e Vitulano, due giorni dopo l’ennesimo furto in città, sono scesi in piazza con un comune messaggio: la sicurezza dei cittadini deve essere la priorità assoluta. Le tre città, poste nel cuore del Taburno, si sono rivoltate al prefetto, chiedendogli un intervento immediato per contrastare la crescente criminalità predatrice. È stato un incontro al Palazzo del Governo, in provincia di Benevento, dove il capogruppo di Forza Italia in commissione Ecomafie, Francesco Rubano, ha espresso pieno sostegno all’iniziativa dei sindaci, e ha descritto il clima di preoccupazione che si sta sviluppando in quei territori. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sindaci contrapposti al prefetto su sicurezza urbana: “Sicurezza dei cittadini priorità assoluta” Approfondimenti su Cautano Foglianise Vitulano Monitoraggio sismico a Montefredane, Aquino: "La sicurezza dei cittadini resta la nostra priorità assoluta" Dopo le recenti scosse di terremoto del 9 dicembre, Montefredane ha accolto un nuovo sopralluogo dei tecnici dell’INGV. Portavalori assaltato sull’A14, Filcams Cgil: "La sicurezza dei lavoratori deve essere una priorità assoluta" Dopo l’assalto al portavalori sull’A14 a Ortona, la Filcams Cgil di Chieti sottolinea l’importanza di garantire la sicurezza dei lavoratori. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Cautano Foglianise Vitulano Rischio infiltrazioni mafiose, il monito del prefetto ai sindaci: Carenze nei controlli sulla SciaLa lettera di Giaccari: i dati inviati dagli enti sulle certificazioni di inizio attività non combaciano con quelli delle forze dell’ordine. I Comuni: ... ilsecoloxix.it Tiziano, no al trasloco. Sos a sindaci e PrefettoServe un tavolo di confronto con sindaci e Prefetto per il futuro della Tiziano. Enzo Mastorici, segretario generale Cisl Fp Toscana Nord, interviene sulla delicata questione della Comunità ... lanazione.it TARANTO - EX ILVA: È SCONTRO TOTALE TRA GOVERNO, COMMISSARI E ARCELORMITTAL Il futuro del polo siderurgico di Taranto è al centro di una durissima battaglia legale e industriale che vede contrapposti lo Stato italiano e la multinazionale A facebook

