Vieni a lavorare in Puglia | talenti e imprese si incontrano per costruire opportunità

Il 14 maggio 2026, nella Biblioteca Comunale di Ostuni, si svolgerà il Job Day intitolato “Vieni a lavorare in Puglia”. L’evento si terrà dalle 10:00 alle 14:00 e dalle 15:00 alle 17:00 nella città bianca. L’iniziativa mira a mettere in contatto talenti e imprese della regione, offrendo un’occasione per conoscere opportunità di lavoro e inserimento professionale.

OSTUNI - Giovedì 14 maggio 2026, la Biblioteca Comunale “Francesco Trinchera Senior” di Ostuni ospiterà il Job Day “Vieni a lavorare in Puglia”, in programma dalle ore 10:00 alle ore 14:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00 nella luminosa città bianca. L’iniziativa, organizzata da Arpal Puglia -.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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