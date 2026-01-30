Lotta all' inciviltà | controlli congiunti di Salerno Pulita e Polizia Municipale sanzioni ai trasgressori

Questa mattina, le forze di Salerno Pulita e la Polizia Municipale hanno effettuato controlli sul conferimento dei rifiuti in città. Sono state elevate sanzioni ai trasgressori, che non rispettano le regole sulla raccolta differenziata. Le operazioni continueranno nei prossimi giorni, per cercare di ridurre l’inciviltà e migliorare la pulizia urbana.

Diversi i controlli, stamattina, da parte di Salerno Pulita e Polizia Municipale, sul conferimento dei rifiuti. Le verifiche hanno riguardato i quartieri La Mennolella e Pastena. Alcuni elementi ritrovati all’interno delle buste, dunque, hanno ricondotto ai trasgressori che verranno sanzionati. Il monitoraggio contro gli incivili continua. Pneumatici abbandonati presso la spiaggia inclusiva di Mercatello, Balnea Aps: "Gettarli nel mare di Salerno non è inciviltà: è criminalità" .🔗 Leggi su Salernotoday.it

A Salerno, la Polizia Municipale ha effettuato controlli nel centro storico, riscontrando irregolarità in due appartamenti e identificando 19 cittadini extracomunitari.

