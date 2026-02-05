Rifiuti pericolosi blitz della municipale | sequestra area di sversamento illecito

La Polizia municipale di Siano ha messo i sigilli a un’area di 700 metri quadrati usata per lo smaltimento illecito di rifiuti, alcuni anche pericolosi. Il blitz è stato condotto sotto il comando del capitano Salvatore Dionisio, che ha scoperto e sequestrato il sito questa settimana. Ora si attende che le autorità facciano luce sulle responsabilità di chi ha messo a rischio l’ambiente.

La Polizia municipale di Siano, agli ordini del Comandante Salvatore Dionisio, ha sottoposto a sequestro nei giorni scorsi un'area di 700 metri quadri, utilizzata per l'illecito sversamento di rifiuti anche pericolosi. Le indaginiIl sequestro è stato poi convalidato dall'Autorità giudiziaria, con.🔗 Leggi su Salernotoday.itImmagine generica

