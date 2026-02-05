Rifiuti pericolosi blitz della municipale | sequestra area di sversamento illecito

La Polizia municipale di Siano ha messo i sigilli a un’area di 700 metri quadrati usata per lo smaltimento illecito di rifiuti, alcuni anche pericolosi. Il blitz è stato condotto sotto il comando del capitano Salvatore Dionisio, che ha scoperto e sequestrato il sito questa settimana. Ora si attende che le autorità facciano luce sulle responsabilità di chi ha messo a rischio l’ambiente.

La Polizia municipale di Siano, agli ordini del Comandante Salvatore Dionisio, ha sottoposto a sequestro nei giorni scorsi un'area di 700 metri quadri, utilizzata per l'illecito sversamento di rifiuti anche pericolosi. Le indaginiIl sequestro è stato poi convalidato dall'Autorità giudiziaria, con.🔗 Leggi su Salernotoday.it Approfondimenti su Siano Rifiuti Ladri dei rifiuti, blitz nella notte della Polizia municipale Rifiuti e cartelle cliniche abbandonate, scatta il blitz della polizia municipale La polizia municipale di Cesa ha messo sotto sequestro un’area davanti a un parco privato in via Nobel. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Siano Rifiuti Argomenti discussi: Blitz contro rifiuti sotterrati nel salernitano: Il plauso dell'assessore Claudia Pecoraro; Rifiuti speciali smaltiti illegalmente, interrati o sversati in siti naturalistici: 12 misure cautelari in Campania; Scarichi abusivi, rifiuti pericolosi e acque contaminate: scatta il maxi blitz ambientale; Rifiuti speciali e oli sversati in fogna: scatta l'arresto dopo il blitz dei carabinieri. Scarichi abusivi, rifiuti pericolosi e acque contaminate: scatta il maxi blitz ambientaleBlitz del gruppo interforze tra Lamezia e Vibo: acque reflue nei torrenti, rifiuti speciali accumulati illegalmente e diverse aziende sequestrate ... quicosenza.it Trasportava rifiuti illegalmente: denunciatoCERVETERI – Trasportava 850 chili di rifiuti pericolosi e lo faceva in modo abusivo. Per questo è stato denunciato alla Procura di Civitavecchia. Nei guai ci è finito l’autista di un camion, residente ... civonline.it Siano: sequestrata area di 700 mq destinata allo sversamento di rifiuti pericolosi e non facebook ll RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti) è il nuovo sistema informativo di #tracciabilità dei #rifiuti gestito direttamente dal @Minambienteita con il supporto tecnico operativo dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Il processo di x.com

