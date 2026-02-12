Incidente sulla tangenziale a Nichelino | auto si schianta contro un mezzo di cantiere lunghe code

Un incidente si è verificato nel primo pomeriggio sulla tangenziale di Nichelino, causando lunghe code e rallentamenti. Un’auto ha sbattuto contro un mezzo di cantiere, bloccando la carreggiata e creando disagi a chi percorreva quella zona. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e la polizia per gestire la situazione e chiarire le cause dello schianto. Nessuna persona è rimasta ferita gravemente, ma il traffico è rimasto paralizzato per diverse ore.

Un incidente ha mandato nel caos il traffico sulla tangenziale sud nel pomeriggio di oggi, giovedì 12 febbraio 2026. Un'auto Audi Q5 che viaggiava in direzione sud Savona-Piacenza si è schiantata contro un mezzo di segnalazione di un cantiere poco dopo lo svincolo Debouché a Nichelino. Nonostante l'urto e i danni, il conducente della vettura è rimasto illeso. Immediatamente si sono formate lunghe code nella direzione interessate e rallentamenti in quella opposta a causa dei curiosi che rallentavano. I rilievi sono stati eseguiti dagli agenti della polizia stradale di Torino-Settimo, mentre della viabilità si sono occupati gli ausiliari Itp.

