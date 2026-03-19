VIDEO & FOTO Emozioni e applausi per l’amichevole Castelpoto-Benevento nel rinnovato Simeone

Nel pomeriggio, il Benevento ha disputato un’amichevole a Castelpoto contro la squadra locale nel campo rinnovato “Simeone”. La partita ha visto la partecipazione di entrambe le formazioni, con immagini e video che hanno catturato l’entusiasmo dei presenti. Al termine, sono scoppiati gli applausi e le emozioni dei tifosi, che hanno assistito a un incontro tra le due squadre.

Tempo di lettura: 2 minuti Pomeriggio in provincia per il Benevento che si è spostato a Castelpoto per inaugurare il campo sportivo “Generoso Simeone”, restituito alla comunità dopo un importante intervento di riqualificazione che ha visto la struttura dotarsi, tra le altre cose, di un terreno di gioco sintetico di ultima generazione. Le condizioni meteo non certo da inizio primavera non hanno scoraggiato i tantissimi appassionati che hanno affollato la tribuna dell’impianto ed a farla da padrone è stato il grande entusiasmo. Dopo gli interventi del sindaco Vito Fusco e del presidente giallorosso Oreste Vigorito è iniziata l’amichevole che ha visto i giallorossi affrontare il Castelpoto (Eccellenza) allenato da Antonio Maschio, un passato come calciatore nel Benevento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - VIDEO & FOTO/ Emozioni e applausi per l’amichevole Castelpoto-Benevento nel rinnovato “Simeone” Articoli correlati VIDEO & FOTO/ Benevento, 6 gol alla Primavera nell’ultimo impegno del 2025Ultimo impegno dell’anno per il Benevento che ha disputato una gara amichevole a porte aperte contro la Primavera. VIDEO & FOTO/ Benevento, Mignani e Salvemini on fire all’Imbriani: non decolla la prevendita per il FoggiaTempo di lettura: < 1 minuto Seduta a porte aperte questa mattina per il Benevento che si è allenato all’Imbriani davanti ai tifosi.