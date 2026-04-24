A Pontedera, viale Rinaldo Piaggio è stato chiuso al traffico e molte attività lungo la strada sono state sospese in vista dell’arrivo del presidente della Repubblica. La zona è stata interdetta al passaggio veicolare e pedonale, con alcune attività commerciali che hanno scelto di chiudere temporaneamente durante l’evento. La chiusura è stata comunicata poco prima dell’arrivo del rappresentante istituzionale.

PONTEDERA Strada interdetta al traffico e chiusura di alcune attività che operano su viale Rinaldo Piaggio a Pontedera. È stata firmata l’ordinanza dal sindaco di Pontedera che prevede alcune misure di sicurezza in occasione della visita alla Piaggio, per la Festa del Lavoro, del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in programma per giovedì mattina 30 aprile. L’arrivo del presidente Mattarella dovrebbe essere alle ore 11. Prima la tappa agli uffici direzionali e l’incontro con i vertici aziendali, poi la visita alla fabbrica e per finire l’intervento istituzionale nell’auditorium del Museo Piaggio. Ancora da capire se e come il Capo dello Stato potrà avere un contatto con la cittadinanza, magari proprio su viale Piaggio.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Viale off limits e stop attività per l’arrivo di Mattarella

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