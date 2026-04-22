Viale Marconi apre una nuova attività di parrucchieri

È stato inaugurato un nuovo salone di parrucchieri in viale Marconi 68. Alla cerimonia di apertura era presente l’Assessore al Commercio, Artigianato e Attività Produttive del Comune di Pordenone, che ha portato il saluto dell’amministrazione comunale. La nuova attività si trova nel quartiere e offre servizi di cura dei capelli. L’apertura è avvenuta recentemente, senza ulteriori dettagli sulle modalità o sui tempi di attività.

È stato inaugurato ASTER Parrucchieri, il nuovo salone in viale Marconi 68. Al taglio del nastro era presente l’Assessore al Commercio, Artigianato e Attività Produttive del Comune di Pordenone Emilio Badanai Scalzotto, che ha portato il saluto dell’Amministrazione comunale.“Ogni nuova attività.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Notizie correlate Leggi anche: Apre nuova attività commerciale. Gioielleria Eden Gold Sport e servizi, il nuovo volto di viale Marconi"Una zona baricentrica fra i centri abitati di Castrocaro Terme e Terra del Sole, facilmente raggiungibile e ben servita da parcheggi: dunque il... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Viale Marconi, apre una nuova attività di parrucchieri; ACQUE - Guasto alla rete idrica. Mancanze di acqua in area viale Marconi. In aggiornamento; Roma, uomo aggredito in strada: indossava una kippah ebraica, indaga la polizia; Roma, aggredito per aver difeso le amiche, 13enne in ospedale. Apre ASTER Parrucchieri: nuovo investimento nel commercio di PordenoneTaglio del nastro al civico 68 con l’assessore Badanai Scalzotto: «Segnale di fiducia e integrazione riuscita» ... nordest24.it Una nuova piazza in viale Marconi per un maxi cantiere da 450mila euroPESARO Soluzioni per coniugare le diverse esigenze di chi vive, lavora o frequenta viale Marconi. Intanto il bosco che cammina a ottobre lascerà l’esterno dell’auditorium Scavolini per raggiungere il ... corriereadriatico.it Pordenone, Viale Marconi 68 Oggi, assieme al Consigliere Pac Leniqi, ho inaugurato IL SALONE ASTER PARRUCCHIERI. Una nuova attività che nasce dal coraggio e dalla determinazione di chi ha scelto di mettersi in gioco e costruire il proprio futuro qui. A - facebook.com facebook Cagliari, scontro auto-metro in viale Marconi: feriti e traffico in tilt x.com