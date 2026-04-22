Viale Marconi apre una nuova attività di parrucchieri

Da pordenonetoday.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato inaugurato un nuovo salone di parrucchieri in viale Marconi 68. Alla cerimonia di apertura era presente l’Assessore al Commercio, Artigianato e Attività Produttive del Comune di Pordenone, che ha portato il saluto dell’amministrazione comunale. La nuova attività si trova nel quartiere e offre servizi di cura dei capelli. L’apertura è avvenuta recentemente, senza ulteriori dettagli sulle modalità o sui tempi di attività.

È stato inaugurato ASTER Parrucchieri, il nuovo salone in viale Marconi 68. Al taglio del nastro era presente l’Assessore al Commercio, Artigianato e Attività Produttive del Comune di Pordenone Emilio Badanai Scalzotto, che ha portato il saluto dell’Amministrazione comunale.“Ogni nuova attività.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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