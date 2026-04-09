Cacciapaglia a Firenze | il viaggio sonoro tra classico e digitale

Il compositore e pianista Roberto Cacciapaglia si esibirà a Firenze il 23 aprile 2026. La performance si terrà al Teatro Niccolini e presenterà la sua nuova proposta musicale intitolata AURAL. L’evento vede l’artista unire elementi di musica classica e digitale in un viaggio sonoro. La data e il luogo sono stati annunciati recentemente, attirando l’attenzione di appassionati e curiosi.

Il compositore e pianista Roberto Cacciapaglia porterà la sua nuova proposta musicale intitolata AURAL presso il Teatro Niccolini di Firenze il prossimo 23 aprile 2026. L’evento, organizzato dalla casa di produzione Baobab Music, rappresenta una tappa centrale di un tour che vede l’artista protagonista dopo la recente direzione del poema sinfonico Olympia per il gran finale dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026. L’evoluzione sonora tra tradizione classica e sperimentazione digitale. L’appuntamento fiorentino si configura come un percorso di ascolto immersivo dove le frequenze prodotte da pianoforte, violoncello ed elettronica si fondono in un unico spazio vibrazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cacciapaglia a Firenze: il viaggio sonoro tra classico e digitale Alessandro Cortini a Udine: un viaggio sonoro tra ombra e luceUdine si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi della stagione: Alessandro Cortini sarà in concerto sabato 30 maggio 2026 al Teatro... Leggi anche: Musica alle 11.11: un viaggio sonoro tra ritmi di Samba e suggestioni barocche Argomenti più discussi: Teatro San Domenico. Data zero di Roberto Cacciapaglia: Sarà un’esperienza immersiva; Roberto Cacciapaglia. Intervista a Roberto Roganti di Maria Teresa De Donato. Al via da aprile il nuovo tour AURAL di Roberto CacciapagliaMilano, 2 mar. (askanews) – Dopo aver composto e diretto Olympia (distribuito da Believe), poema sinfonico per il Gran Finale della Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina ... askanews.it Roberto Cacciapaglia torna dal vivo con Aural: il nuovo tour tra musica, luce e consapevolezzaDopo aver firmato uno dei momenti più suggestivi dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026, il compositore e pianista Roberto ... msn.com Roberto Cacciapaglia Official Fan Club (@robertocacciapagliafanclub) - facebook.com facebook