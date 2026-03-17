Oggi il Teatro Comunale di Bologna apre le sue porte a aziende, mecenati e sostenitori per una nuova tappa del ‘Cantiere Itaca’. Si tratta di un momento in cui si può osservare da vicino una fase importante dei lavori di trasformazione del teatro, con l'obiettivo di coinvolgere chi contribuisce alla sua rinascita. La giornata rappresenta un'occasione per conoscere da vicino i progressi sugli interventi in corso.

Oggi è il giorno di una nuova tappa del ‘Cantiere Itaca’. Il Teatro Comunale di Bologna invita infatti aziende, mecenati e sostenitori a osservare da vicino una fase decisiva della sua trasformazione. Un percorso di rinnovamento ancora lungo undici mesi, in vista della riapertura in programma il 14 febbraio 2027. Il primo incontro è in programma con Confcommercio, mentre la serie di visite prevede anche un appuntamento con Confindustria. Nel mezzo saranno coinvolti altri partner e sostenitori del teatro, che inviteranno a loro volta colleghi, collaboratori e interlocutori. Ciascun appuntamento sarà articolato sotto forma di percorso guidato: gli ospiti potranno attraversare alcuni spazi del teatro, osservare lo stato dei lavori e assistere a brevi momenti di musica dal vivo, fino alla presentazione del progetto Cantiere Itaca. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il viaggio inizia con Confcommercio: "Un investimento nella cultura"

Articoli correlati

Viaggio nella Francofonia con Il Piccolo Principe: alla Pascoli di Noicattaro un incontro tra lingua, cultura e futuroLa Francofonia come spazio culturale, linguistico e umano capace di unire popoli, storie e immaginari diversi: è questo il cuore dell’incontro...

Valditara: “Sosteniamo ‘la cultura sportiva’. Un miliardo per le palestre scolastiche è il più grande investimento nella storia repubblicana”“ Abbiamo fatto il più grande investimento mai fatto nella storia della scuola repubblicana in infrastrutture sportive ”.

Contenuti e approfondimenti su Il viaggio inizia con Confcommercio Un...

Temi più discussi: Il viaggio inizia con Confcommercio: Un investimento nella cultura; Guerra e viaggi, Confcommercio: Tutelare viaggiatori che chiedono rimborso o cambio destinazione; Fiavet Confcommercio: la crisi del Golfo costa 38.800 euro per ogni agenzia di viaggi.

Il viaggio inizia con Confcommercio: Un investimento nella culturaOggi è il giorno di una nuova tappa del ‘Cantiere Itaca’. Il Teatro Comunale di Bologna invita infatti aziende, mecenati e sostenitori a osservare da vicino una fase decisiva della sua trasformazione. ilrestodelcarlino.it

Confcommercio, 80 anni di storia in mostra a Palazzo BovaraSabato 25 e domenica 26, fotografie d’epoca, documenti storici e materiali inediti raccontano la rinascita, il 22 settembre 1945, dell'associazione e il suo percorso nella Milano del fare fino ad oggi ... ilgiornale.it

Confcommercio Trieste organizza un incontro sulla difesa personale - facebook.com facebook