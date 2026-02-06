viaggio nella cultura celtica per gli studenti della guicciardini

I ragazzi della Guicciardini hanno vissuto una giornata all’insegna della cultura celtica. Nell’auditorium della scuola, tra musica, danza e racconti, gli studenti hanno scoperto tradizioni e storie di un mondo antico. L’evento si è rivelato molto apprezzato, con i giovani che si sono immersi completamente in un viaggio tra miti e leggende.

Firenze, 6 febbraio 2026 – È stato un successo l’evento dedicato alla tradizione celtica che si è svolto ieri nell’auditorium della scuola secondaria di primo grado Guicciardini, tra musica, danza e racconti. Le note della tradizione irlandese, ispirate al repertorio dei Whisky Trail, hanno accompagnato gli studenti in un percorso capace di evocare atmosfere passate. «Le danze celtiche portano lontano, nel tempo e nello spazio, e suscitano emozioni intense, perché rappresentano un aspetto fondante di una cultura profondamente connessa con la natura e con il suo ritmo vitale», spiega la professoressa Ilaria Cristofani, promotrice dell’iniziativa realizzata con la collaborazione di Silvia Silvano dell’associazione Nuove Note. 🔗 Leggi su Lanazione.it

