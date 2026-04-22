Animali in viaggio l’Europa cambia le regole | il passaporto resta ma il microchip pesa di più

L’Unione europea ha aggiornato le norme che regolano il movimento di cani e gatti tra gli Stati membri, mantenendo il passaporto come documento obbligatorio. La novità principale riguarda l’aumento delle verifiche sul microchip degli animali, che ora avrà un ruolo più importante nel garantire la tracciabilità e la sicurezza sanitaria durante i viaggi. La nuova regolamentazione mira a rafforzare le procedure di controllo e sicurezza per gli spostamenti degli animali domestici all’interno dell’Europa.

L’Unione europea rimette ordine nelle regole che disciplinano gli spostamenti di cani e gatti tra gli Stati membri, con un aggiornamento che punta a rafforzare controlli, tracciabilità e sicurezza sanitaria. Dal 22 aprile 2026 entra in applicazione il nuovo quadro sui movimenti non commerciali degli animali da compagnia, pensato per rendere più uniforme il sistema e ridurre le aree grigie nei controlli. A cambiare non è tanto il principio, quanto il meccanismo: il microchip assume un peso ancora più centrale, mentre il passaporto resta ma dentro un impianto più rigoroso. Il passaporto non sparisce, cambia la gerarchia dei controlli. Il primo equivoco da sciogliere riguarda proprio il passaporto europeo: non viene abolito.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Animali in viaggio, l’Europa cambia le regole: il passaporto resta, ma il microchip pesa di più Notizie correlate Nuove regole per viaggiare con gli animali domestici in Europa? In realtà non cambia nulla per i cittadini e i loro cani o gattiDal 22 aprile 2026 non cambiano le regole per viaggiare con il proprio animale domestico in Europa. Leggi anche: Animali legati a catene corte e senza microchip: scattano le denunce Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Animali da compagnia in viaggio: non è burocrazia, è prevenzione; Il sorprendente viaggio degli insetti migratori; Viaggiare con cani e gatti in Europa, da oggi nuove regole UE: cosa cambia; Dal passaporto al microchip: da oggi cambiano le regole per cani e gatti che viaggiano in Europa. Nuove norme UE per gli animali in viaggioLe norme dell’UE per la movimentazione non commerciale degli animali da compagnia sono state aggiornate oggi per rafforzarne la sicurezza e la salute, integrandole nel quadro della normativa sulla ... irpinia24.it Animali in viaggio, l’Europa cambia le regole: il passaporto resta, ma il microchip pesa di piùL’Unione europea rimette ordine nelle regole che disciplinano gli spostamenti di cani e gatti tra gli Stati membri, con un aggiornamento che punta a rafforzare controlli, tracciabilità e sicurezza ... ilgiornale.it #GOODNEWS! L’#Egitto cambia passo sul #turismo: stop immediato agli spettacoli con animali in hotel, resort e villaggi turistici. La nuova direttiva vieta l’utilizzo di animali domestici o selvatici per intrattenere gli ospiti, senza periodi di transizione. Alla base de - facebook.com facebook Maltrattamenti agli animali, troppi casi. Nonostante le norme abbiano inasprito le pene, si susseguono episodi deprecabili: cani legati, avvelenati, abbandonati. Nel Pnalm, cinque lupi ammazzati ad Alfedena x.com