Viaggi con animali | dal 2026 il microchip guida il nuovo sistema UE

A partire dal 22 aprile 2026, le leggi europee sui viaggi di cani, gatti e furetti tra i paesi membri cambiano, spostando l'attenzione dalla documentazione cartacea all'uso del microchip. Questa modifica riguarda le procedure di verifica sanitaria, che passeranno dall'esame dei documenti a controlli basati sull’identificazione elettronica degli animali. La nuova normativa introduce un sistema più digitale e automatizzato per il controllo dei viaggi con animali domestici.

Dal 22 aprile 2026, le normative europee che disciplinano i viaggi di cani, gatti e furetti tra gli Stati membri subiscono una trasformazione strutturale, spostando il fulcro della verifica sanitaria dal semplice documento cartaceo all’identificazione elettronica tramite microchip. Questa revisione del quadro normativo sui movimenti non commerciali mira a eliminare le discrepanze nei controlli tra i diversi Paesi e a garantire una tracciabilità superiore per la protezione della salute pubblica. La nuova gerarchia dei controlli tra passaporto e identificazione digitale. viaggia con il proprio animale domestico, è fondamentale chiarire un punto che ha generato diverse incertezze: il passaporto europeo non viene rimosso dal sistema.🔗 Leggi su Ameve.eu

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