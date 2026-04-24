Viabilità attorno al lago di Ganzirri disagi per i cantieri della pista ciclabile e del convogliamento acque

La viabilità intorno al lago di Ganzirri è stata segnata da disagi causati da due cantieri aperti nelle ultime settimane. Uno di questi riguarda il convogliamento delle acque, con l’obiettivo di ridurre il rischio di allagamenti e accumuli d’acqua. L’altro intervento riguarda la realizzazione di una pista ciclabile. Entrambi i lavori hanno determinato modifiche temporanee alla circolazione e rallentamenti nel traffico locale.

Due cantieri importanti: uno per il convogliamento delle acque per evitare allagamenti e grosse pozzanghere. L'altro per la pista ciclabile, prosecuzione del percorso lungomare. Lavori milionari che stanno mettendo a dura prova la pazienza degli automobilisti che transitano sul lato monte del.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Cantieri di Acque. Disagi e traffico in viale BustichiniAlcuni residenti hanno inviato alla nostra redazione immagini che testimoniano disagi importanti di viabilità, soprattutto in notturna, su viale... Perugia, lavori a Ponte San Giovanni: proroghe ai cantieri per la realizzazione della pista ciclabileProseguono i lavori per la realizzazione della nuova pista ciclabile a Ponte San Giovanni. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Cosenza-Trapani, ecco come cambia la viabilità · CosenzaChannel.it; Domenica 19 aprile partita al Rigamonti-Ceppi, modifiche alla viabilità attorno allo stadio; Schianto in galleria sulla Statale 36: auto distrutta, conducente quasi illeso; Mezza Maratona | weekend con strade chiuse e blocco traffico info e orari. Tour of the Alps: viabilità in questi giorni in TrentinoI corridori, provenienti da Fiavè e dal passo del Ballino, scendono al lago di Tenno, dove inizia un circuito che prima scende dal versante di Pranzo sulla provinciale 37 del monte Tombio, poi risale ... ladigetto.it Como-Inter, città blindata attorno al Sinigaglia: strade chiuse e divieti per tutta la giornataDa Lazzago partirà un servizio di navette bus gratuito diretto allo stadio Sinigaglia, pensato per gestire in modo ordinato l’afflusso dei sostenitori dell’Inter. L’area sarà facilmente raggiungibile ... quicomo.it ATTENZIONE Lavori urgenti nella zona della stazione di Bra. Chi proviene dal quartiere Oltreferrovia e da via Vittorio Veneto deve seguire il senso unico di marcia attorno a piazza Roma, in direzione piazza Giolitti. #viabilità #citta_di_bra Leggi qui: https: facebook