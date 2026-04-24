Viabilità a Catania | nuovi fondi per rifare strade e waterfront

Da dayitalianews.com 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Regione Siciliana ha approvato un piano di interventi per migliorare la viabilità a Catania, destinando più di 16 milioni di euro provenienti dal Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027. I fondi saranno utilizzati per rifare strade e interventi sul waterfront, con l’obiettivo di potenziare la mobilità urbana. La decisione riguarda un insieme di lavori che coinvolgono diverse aree della città.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Stanziati oltre 16 milioni per la mobilità urbana. La Regione Siciliana ha dato il via libera a un importante piano di interventi per la viabilità di Catania, sbloccando oltre 16,6 milioni di euro provenienti dal Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027. Le risorse, approvate tramite tre decreti dirigenziali, saranno utilizzate per la riqualificazione della rete stradale cittadina, con interventi mirati in aree strategiche. Il progetto riguarda tre ambiti principali: waterfront, grandi arterie di attraversamento e viabilità diffusa in diversi quartieri. Un piano strutturale, non solo manutenzione. Il sindaco Enrico Trantino ha sottolineato che non si tratta di semplici riparazioni: l’obiettivo è rinnovare in profondità la rete viaria, migliorando sicurezza, decoro e funzionalità.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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