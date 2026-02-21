La giunta capitolina approva la variazione di bilancio | nuovi fondi per strade e liste di attesa

La giunta comunale di Roma ha deciso di modificare il bilancio per allocare più fondi destinati alle strade, ai lavori di manutenzione e ai servizi sociali. La variazione mira a migliorare le condizioni delle strade e a ridurre i tempi di attesa negli uffici pubblici. Sono stati stanziati anche risorse per interventi di decoro urbano, come la pulizia e il decoro delle piazze. La scelta si inserisce in un piano più ampio di interventi nella città.

“Mettiamo più fondi sulle strade, sul decoro urbano e sui servizi sociali a domicilio – spiega il sindaco Roberto Gualtieri -. Continuiamo a investire sulla qualità e la sicurezza dei cittadini, in particolare con il nuovo piano da 100 milioni di euro sulle nostre strade. Vanno infatti avanti i lavori sulla viabilità principale, quasi completata la riqualificazione dell’intera rete, rafforziamo la capacità di intervenire in emergenza e, come promesso, investiamo decine di milioni di euro sulle vie di competenza municipale”. Altri 14 milioni di euro nel triennio serviranno invece per la realizzazione del collegamento stradale e ciclabile dell’abitato di Castelverde con le stazioni metro C di Pantano e Graniti.🔗 Leggi su Romatoday.it Strade e marciapiedi, la Giunta approva nuovi interventi di manutenzione da corso dei Mille a via PirandelloLa Giunta comunale ha approvato nuovi interventi di manutenzione su strade e marciapiedi, da corso dei Mille a via Pirandello. Leggi anche: Acireale, il consiglio comunale approva la proposta di variazione di bilancio di 900 mila euro Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Roma Capitale, via libera al nuovo regolamento sul patrocinio legale per il personale; Roma -Riccardo Corbucci (PD):La Giunta approva il Regolamento sul Patrocinio Legale per i Dipendenti.Regole chiare per chi agisce nell’interesse pubblico; Roma, Bonaccorsi (Municipio I): Bene direttive Patanè, centro storico è patrimonio da tutelare. Lazio. Aula Capitolina di Roma approva mozione salva-ForlaniniLa mozione impegna il sindaco e la Giunta a fare in modo che il complesso dell'ex Ospedale Carlo Forlanini rimanga una struttura pubblica al servizio della cittadinanza, privilegiando l'ipotesi della ... quotidianosanita.it Sperimentazione domotica per l’attività fisica adattata, la Giunta approva le modalità operative. L’assessore Bartolazzi: Un progetto indirizzato ai portatori di ...Cagliari, 1° ottobre 2025 - La Giunta regionale ha approvato le modalità operative per l’attuazione uniforme in tutto il territorio regionale del progetto di sperimentazione domotica per l’attività ... regione.sardegna.it Isola Farnese: 1 milione di euro per ripristinare gli accessi al borgo La Giunta Capitolina ha stanziato 1 milione di euro in via d’urgenza per il completamento dei lavori già avviati a Isola Farnese, dopo la frana che ha interrotto la viabilità di accesso al Borgo. L - facebook.com facebook