Un finanziamento di circa 300.000 euro proveniente dal Fondo Strategico regionale è stato assegnato a Porto Venere per il ripristino di via Muzzerone. La somma è destinata a interventi di sistemazione e manutenzione della strada, situata nel centro storico del comune. La ripartizione dei fondi fa parte di un piano più ampio di investimenti destinati a migliorare le infrastrutture locali.

È di circa 300mila euro il finanziamento dal Fondo Strategico regionale destinato a Porto Venere su indicazione dell’assessore alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone per la messa in sicurezza strutturale della porzione di strada in via Muzzerone alle Grazie, con un cofinanziamento comunale di 15mila euro. "Si tratta di un intervento molto importante sia per l’aspetto turistico e sportivo, legato all’attività di arrampicata e alle escursioni sia per la presenza della base del Comsubin, per cui era fondamentale il supporto della Regione in collaborazione con il Comune – dichiara l’assessore Giampedrone –. Queste risorse consentono la realizzazione dell’intervento strutturale".🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Via Muzzerone, 300mila euro per il ripristino

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