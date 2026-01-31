Ammanchi 300mila euro 800mila euro di regali alla perpetua e circonvenzione di incapaci il parroco si difende | Ho solo aiutato i bisognosi

Don Paolo Bianciotto si difende dopo le accuse di aver sottratto 300mila euro e di aver regalato 800mila euro alla perpetua. Durante l'interrogatorio davanti al giudice Riccardo Ricciardi, il parroco di Torino spiega di aver agito solo per aiutare i bisognosi, negando ogni illecito o reato. La vicenda sta facendo discutere in città, mentre gli inquirenti continuano a verificare le sue dichiarazioni.

Parla in tribunale don Paolo Bianciotto, imputato in un processo a Torino e mandato in un centro di recupero dal vescovo di Pinerolo “Non ho mai commesso illeciti o reati, ho solo cercato di aiutare i bisognosi”. Ieri, 30 gennaio 2026, don Paolo Bianciotto termina così le proprie spontanee dichiarazioni davanti al giudice Riccardo Ricciardi del tribunale di Torino. Ex parroco di Pinerolo, 82 anni, è accusato di circonvenzione di incapaci per aver convinto alcuni parrocchiani a versargli centinaia di migliaia di euro, approfittando delle loro fragilità tra il 2017 e il 2021. La famiglia di una delle presunte vittime si è costituita parte civile con l’avvocata Anna Baldacci, mentre altri parrocchiani dicono che continuano ad avere fiducia nel prelato, tanto da non voler indietro il denaro che gli avevano dato.🔗 Leggi su Torinotoday.it

