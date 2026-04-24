Via libera definitivo al pacchetto sicurezza | tutele penali anche per gli ATA Daspo flessibile stretta sui coltelli e nuovi dispositivi anti-sommossa TESTO

La Camera dei deputati ha approvato definitivamente il Decreto Sicurezza con 162 voti favorevoli, 102 contrari e un'astensione. Il pacchetto di misure, voluto dal governo, introduce tutele penali anche per gli ATA, prevede un Daspo più flessibile, rafforza le norme sui coltelli e introduce nuovi dispositivi anti-sommossa. La legge mira a rafforzare l’ordine pubblico e le misure contro la criminalità.

Con 162 voti favorevoli, 102 contrari e un astenuto, la Camera dei deputati ha dato il via libera definitivo al Decreto Sicurezza, il pacchetto di misure voluto dall'esecutivo per rafforzare l'ordine pubblico, la sicurezza urbana e inasprire le pene per diverse fattispecie di reato. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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