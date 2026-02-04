Pacchetto sicurezza stretta sui coltelli ai minorenni Copertura danni per le manifestazioni? Salvini promette | Non è sparita

Il governo ha approvato il nuovo pacchetto sicurezza, che prevede misure dure per i minorenni con coltelli e norme più stringenti contro chi partecipa alle manifestazioni. Salvini assicura che la copertura dei danni provocati durante le proteste non è scomparsa. La bozza di legge, lunga circa ottanta pagine, introduce anche il fermo preventivo per chi viene considerato pericoloso e rafforza le tutele delle forze dell’ordine. Ora si attende il passaggio in Parlamento.

Roma, 4 febbraio 2026 – Prendere un po' di tempo per andare più spediti. Sul nuovo pacchetto sicurezza la carne al fuoco è tanta: due provvedimenti, un decreto legge e un disegno di legge, un'ottantina di pagine e una serie di capitoletti in neretto, con norme che spaziano dal fermo preventivo degli individui considerati «pericolosi» per le manifestazioni pubbliche, alla stretta sui coltelli ai minorenni, a una sorta di ampliamento del Daspo urbano, al rafforzamento delle tutele, legali e penali, per le forze dell'ordine. Tanta roba, insomma, che il Quirinale ha ricevuto nelle ultime ore e che vuole studiare con attenzione, dopo le interlocuzioni avute con il governo negli ultimi giorni.

