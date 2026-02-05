Sì al pacchetto sicurezza ecco cosa prevede | dalla tolleranza zero sui coltelli alla tutela legale per gli agenti

Il Parlamento ha approvato il nuovo pacchetto sicurezza. La legge prevede sanzioni più dure per chi porta armi improprie come coltelli, anche in manifestazioni. Sono state introdotte nuove fattispecie di reato per rapine e danneggiamenti, mentre i prefetti e le forze di polizia avranno poteri più ampi. Le tutele per gli agenti di sicurezza vengono rafforzate, con misure che mirano a garantire un’azione più efficace e sicura.

Stretta su coltelli e armi improprie, nuove fattispecie di reato per rapine e danneggiamenti durante le manifestazioni, poteri rafforzati per prefetti e forze di polizia e tutele estese per gli operatori della sicurezza. È quanto prevede, tra l'altro, il decreto legge in materia di sicurezza pubblica approvato oggi dal Consiglio dei ministri, insieme al disegno di legge che integra il cosiddetto "pacchetto sicurezza". Tra le misure più rilevanti del ddl, la tutela di specifiche categorie professionali, come i giornalisti e il personale ferroviario, interventi di natura sociale per le famiglie e i giovani, una profonda riforma organizzativa del Dipartimento della pubblica sicurezza.

