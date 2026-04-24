Il dl Sicurezza è stato approvato definitivamente dalla Camera e diventa legge. La premier ha commentato sui social, sottolineando l'importanza di mantenere alta l'attenzione sulla legalità e ribadendo la determinazione del governo nel portare avanti questa misura. La discussione parlamentare si è conclusa con il via libera all’articolo, senza ulteriori modifiche. La legge entrerà in vigore secondo le modalità previste.

Il dl Sicurezza è legge, dopo il via libera definitivo alla Camera. La premier Giorgia Meloni ne ha parlato sui social, con un post su Instagram in cui ha voluto ribadire sia l'incontestabile successo, sia alcuni dei principi su cui si è sempre basato il suo governo. "Con l’approvazione definitiva del Decreto Sicurezza, il Governo compie un altro passo concreto per rafforzare la tutela dei cittadini, difendere chi indossa una divisa e affermare con chiarezza un principio semplice: in Italia la legalità non è negoziabile", ha scritto il presidente del Consiglio. "Più strumenti per contrastare violenza, degrado, occupazioni abusive, criminalità diffusa e immigrazione illegale.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Via libera al dl Sicurezza, Meloni: "La legalità in Italia non è negoziabile, andiamo avanti con serietà e determinazione"

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