Meloni con il decreto sicurezza affermiamo che la legalità non è negoziabile

Da ilrestodelcarlino.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il decreto sicurezza approvato in via definitiva dal governo punta a rafforzare le misure per la tutela dei cittadini e delle forze dell’ordine. Il testo ribadisce che la legalità rappresenta un principio fondamentale, senza possibilità di compromessi. La legge si inserisce in un quadro più ampio di interventi volti a garantire l’ordine pubblico e la sicurezza sul territorio nazionale.

"Con l'approvazione definitiva del decreto sicurezza, il Governo compie un altro passo concreto per rafforzare la tutela dei cittadini, difendere chi indossa una divisa e affermare con chiarezza un principio semplice: in Italia la legalità non è negoziabile". Lo afferma sui social la premier Giorgia Meloni. "Più strumenti per contrastare violenza, degrado, occupazioni abusive, criminalità diffusa e immigrazione illegale. Più tutele per le Forze dell'ordine, per i cittadini onesti, per chi ogni giorno chiede solo di vivere in sicurezza - aggiunge Meloni -". "Noi - conclude - andiamo avanti così: con serietà, determinazione e con la volontà di dare risposte concrete agli italiani".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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GOVERNO MELONI HA PREPARATO IL NUOVO DECRETO SICUREZZA: ECCO COSA CONTIENE

Video GOVERNO MELONI HA PREPARATO IL NUOVO DECRETO SICUREZZA: ECCO COSA CONTIENE

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