Il procuratore di Caltanissetta ha dichiarato che non ci sono piani di avviare nuove indagini sulla pista nera legata alla vicenda di Via D’Amelio. Durante un incontro con i giornalisti, ha precisato che attualmente non si stanno considerando approfondimenti su questa ipotesi. La sua presa di posizione si inserisce nel quadro delle indagini in corso, senza indicare ulteriori sviluppi o proposte di nuove verifiche.

? Cosa sapere Il procuratore De Luca smentisce a Caltanissetta il rifiuto di indagare sulla pista nera.. La decisione della Cassazione del 22 aprile 2026 riapre il dibattito sulle stragi 1992.. Il procuratore di Caltanissetta, Salvatore De Luca, ha smentito con fermezza le voci secondo cui la sua Procura avrebbe rifiutato di approfondire la pista nera dopo il recente provvedimento della Corte di Cassazione del 22 aprile 2026. La vicenda si è riaccesa con la decisione della Suprema Corte di dichiarare inammissibile il ricorso presentato dall’ufficio del magistrato De Luca contro il decreto del Gip Luparello. Quel provvedimento aveva infatti disposto nuovi accertamenti nell’ambito del procedimento che coinvolge ignoti per la strage di via D’Amelio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Via D’Amelio, il Procuratore chiarisce: no a nuove indagini nere

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