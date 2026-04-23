La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dei pubblici ministeri di Caltanissetta, ordinando che le indagini sulla strage di via D’Amelio continuino. La decisione riguarda la richiesta di archiviazione e conferma l’obbligo di approfondire le ipotesi di mandanti esterni e della cosiddetta “pista nera”. La Procura dovrà quindi proseguire le verifiche su questi aspetti, senza ulteriori ostacoli giudiziari.

Niente archiviazione, la Procura dovrà proseguire le indagini sui possibili mandanti esterni e la “ pista nera” dietro la strage di via D’Amelio. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione che ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dai pm di Caltanissetta contro l’ordinanza con cui la gip Graziella Luparello, lo scorso 19 dicembre, aveva disposto nuove indagini. La decisione è stata adottata dalla quinta sezione penale della Suprema Corte che ha condiviso le conclusioni del procuratore generale: “Ordinare nuove indagini non è un atto abnorme”, ha scritto la sostituta pg Mariella De Masellis in un provvedimento di 28 pagine vistato anche dall’avvocata generale Giuseppina Casella e dal procuratore generale aggiunto Giulio Romano.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Strage via D’Amelio, la Cassazione boccia il ricorso dei pm di Caltanissetta: ok a nuove indagini su mandanti esterni e pista nera

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