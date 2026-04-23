La Cassazione ha respinto il ricorso della Procura di Caltanissetta riguardo alla richiesta di nuove indagini sulla strage di via D’Amelio. La decisione riguarda la pista nera e apre la possibilità di approfondimenti investigativi aggiuntivi. La vicenda riguarda l’attacco che nel 1992 causò la morte di un noto magistrato e di altre persone. La sentenza segna un nuovo capitolo nelle indagini ancora aperte su quell’evento.

? Cosa sapere La Cassazione respinge il ricorso della Procura di Caltanissetta sulla strage di via D'Amelio.. Nuove indagini obbligatorie su mandanti esterni e collegamenti con l'eversione di destra.. La quinta sezione penale della Corte di Cassazione ha respinto il ricorso presentato dalla Procura di Caltanissetta, confermando l’obbligo di proseguire le indagini sui mandanti esterni della strage di via D’Amelio avvenuta il 19 luglio 1992. Il provvedimento della Suprema Corte mette fine al tentativo di impugnare l’ordinanza emessa lo scorso 19 dicembre dalla gip Graziella Luparello. In quell’occasione, la magistrata aveva negato l’archiviazione del procedimento aperto contro ignoti, ordinando invece nuovi accertamenti su diversi filoni investigativi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Via D’Amelio: Cassazione impone nuove indagini sulla pista nera

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