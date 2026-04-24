Via Boito a Cagliari | via ai dubbi case per giovani famiglie

A Cagliari, in via Boito, si discute sulla destinazione degli alloggi destinati a giovani famiglie. L’assessora Anna Puddu ha precisato che le informazioni circolate, secondo cui gli alloggi sarebbero stati destinati ad altre finalità, non sono corrette. La questione riguarda una zona che da tempo suscita interesse per le sue potenzialità abitative. Recentemente, si sono susseguite dichiarazioni contraddittorie su come verranno utilizzati gli immobili.

? Cosa sapere L'assessora Anna Puddu smentisce Nando Secchi sulla destinazione degli alloggi in via Boito a Cagliari.. Le case riqualificate a San Benedetto saranno assegnate a giovani famiglie tramite graduatorie ERP.. L’assessora Anna Puddu ha respinto con forza le dichiarazioni di Nando Secchi riguardanti la destinazione degli appartamenti riqualificati in via Boito a San Benedetto, smentendo l’ipotesi che parte degli alloggi possa essere assegnata a popolazioni Rom o migranti. La controversia che ha scosso il quartiere cagliaritano di San Benedetto nasce da un intervento del consigliere comunale di Lega-Anima di Sardegna, Nando Secchi, il quale ha annunciato l’intenzione di presentare un’interrogazione ufficiale al sindaco e all’assessora competente.🔗 Leggi su Ameve.eu

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