Shopping Festa dei Fiori e Capodanno cinese | i migliori eventi del weekend

Il prossimo fine settimana si prospetta ricco di eventi per tutti i gusti, tra shopping, celebrazioni tradizionali e feste di quartiere. Venerdì si apre con alcune iniziative speciali, proseguendo poi con la Festa dei Fiori e le celebrazioni del Capodanno cinese. Le date principali sono il 28 febbraio e il 1° marzo, con appuntamenti che coinvolgono diverse zone della città.

Sbaracco, Festa dei Fiori e Capodanno cinese: sarà un altro fine settimana ricco di appuntamenti da non perdere, quello del 28 febbraio e 1° marzo 2026, anticipato da venerdì 27 febbraio.

Antiquariato, arte e teatro: i migliori eventi del weekendGli eventi in programma tra venerdì, sabato e domenica a Venezia, terraferma e litorale Antiquariato, arte e teatro: sarà un altro fine settimana...

