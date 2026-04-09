Ogni giorno della mia vita è dedicato ad annegare il dolore in nuove visioni Procedo così Vi voglio bene | le parole di Cesare Cremonini

Cesare Cremonini ha condiviso un messaggio in cui afferma di dedicare ogni giorno della sua vita a trovare nuove vie per affrontare il dolore, aggiungendo un semplice “Vi voglio bene”. Nelle stesse ore, ha pubblicato su Instagram che non sta creando pezzi specifici per il prossimo tour, spiegando di avere in mente progetti più rilevanti. Le sue dichiarazioni sono state diffuse attraverso i suoi canali ufficiali.

“ Non sto facendo nessun singolo per il tour, ho in mente cose molto più importanti”: così Cesare Cremonini su Instagram. Il cantautore bolognese spiega con parole colme di consapevolezza la scelta di non fare singoli ‘d’appoggio’ al prossimo giro di concerti: “Mentre si parla per mesi di carriere e grandi eventi la vita è capace di distruggerti e ricrearti con una violenza tale da consegnare alla musica l’unica testimonianza”. “Sto un mese qui e poi torno in Italia”. Insomma, nessuna mancanza d’ispirazione, anzi, emozioni forti che attendono solo di essere mostrate sul palco: “ Ogni giorno della mia vita è dedicato ad annegare il dolore in nuove visioni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Dopo la morte di Liam Payne mi sono chiesto ‘ok, cosa voglio fare della mia vita? Come voglio viverla?’. È così difficile perdere un amico”: Harry Styles rompe il silenzioHarry Styles ha incontrato Zane Lowe di Apple Music per parlare del suo quarto album in studio, “Kiss All the Time.

“Ho paura per mia figlia Verdiana perché mi ricordo quando, 20 anni fa, persi mia madre: un dolore terribile, non voglio che lo provi”: così Enrica BonaccortiEnrica Bonaccorti continua le sue terapie per la cura per un tumore al pancreas, diagnosticato nell’estate del 2025.

Temi più discussi: VIDEO| Cesare Cremonini e il post che colpisce i fan: Ogni giorno annego il dolore in nuove visioni; Cesare Cremonini, il messaggio preoccupante sui social: Ogni giorno annego il dolore, sono da un'altra parte; Cesare Cremonini, il messaggio sibillino che inquieta i fan: Sono altrove, annego il dolore; Cesare Cremonini: La vita è capace di distruggerti, le parole che gelano i fan prima del tour.

VIDEO| Cesare Cremonini e il post che colpisce i fan: Ogni giorno annego il dolore in nuove visioniTra una prova in studio e l'altra, in attesa del suo tour, Cesare Cremonini condivide i suoi pensieri con i fan ... dire.it

Cesare Cremonini, lo sfogo che preoccupa sui social: Ogni giorno annego il doloreIl cantante Cesare Cremonini si apre sui social: il messaggio da Londra preoccupa i fan in vista del tour 2026. donnaglamour.it

CESARE CREMONINI - facebook.com facebook