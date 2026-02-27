Gaia Pasquariello | il primo palco di Casa Sanremo nel giorno dei suoi quindici anni
Il 26 febbraio segna un momento speciale per Gaia Pasquariello, che ha vissuto il suo primo approccio ufficiale con il palco di Casa Sanremo. A quindici anni, ha avuto l’opportunità di esibirsi in un contesto importante, un’esperienza che resterà impressa nella sua memoria. Questo giorno rappresenta un traguardo personale e l’inizio di un percorso nel mondo dello spettacolo.
MONTEMILETTO (AVELLINO) – Certe date restano incise nella memoria come una soglia attraversata. Per Gaia Pasquariello il 26 febbraio non è soltanto il giorno del suo quindicesimo compleanno: è il giorno in cui la sua voce ha preso posto su un palco che, per molti, rappresenta un approdo e per lei è ancora una promessa. Oggi la giovane cantante di Montemiletto si è esibita a Casa Sanremo Live Box, nell’ambito delle iniziative collegate a Sanremo DOC, interpretando il brano inedito “Baci da incubo”. Un titolo che già porta in sé un’eco di inquietudine e di sogno, scritto dal maestro Vincenzo Capasso, guida dell’associazione VMA Production che ne ha sostenuto la partecipazione. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
