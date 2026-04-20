Un programma televisivo degli anni Settanta, originariamente concepito come un talk show, si trasforma in un film horror disponibile sulla piattaforma streaming. La pellicola utilizza un ritmo lento per creare un senso di disagio crescente, scena dopo scena, fino a raggiungere un livello di tensione difficile da ignorare. Questa trasformazione ha suscitato reazioni contrastanti tra gli spettatori, alcuni trovando disturbante l’effetto complessivo del film.

Ci sono horror che puntano tutto sull’effetto immediato e altri che, invece, lavorano lentamente, costruendo un disagio che cresce scena dopo scena fino a diventare impossibile da ignorare. Late Night with the Devil appartiene senza dubbio alla seconda categoria e riesce a farlo con un’idea tanto semplice quanto potente: raccontare una storia interamente attraverso la registrazione di una trasmissione televisiva degli anni Settanta, trasformando un format familiare in qualcosa di sempre più disturbante. Fin dai primi minuti, il film mette in chiaro il proprio obiettivo, ma senza mai scoprirsi del tutto. Ci troviamo davanti a una puntata speciale di un late night show, apparentemente costruita per intrattenere e incuriosire il pubblico con temi legati all’occulto.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Un talk show anni ’70 si trasforma in qualcosa di disturbante: l’horror su Netflix che vi spiazzerà

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