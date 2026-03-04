Ecco cosa vedere su Netflix a marzo 2026 per non perdere i titoli più chiacchierati | dalle saghe amate alle miniserie più attese passando per documentari musicali e crime avvincenti

A marzo 2026 Netflix presenta una selezione di titoli che includono saghe popolari, miniserie molto attese, documentari musicali e serie crime. Tra le uscite più discusse ci sono anche alcuni ritorni di grandi successi e nuovi debutti che attirano l'attenzione del pubblico. La piattaforma continua a offrire varietà di contenuti per soddisfare diversi gusti e preferenze di ascolto.

Per orientarsi tra le novità e capire cosa vedere su Netflix a marzo 2026 basta lasciarsi guidare dai grandi ritorni e dai debutti più chiacchierati. Dall'atteso film "Peaky Blinders: The Immortal Man" all'action sci-fi "War Machine" con Alan Ritchson, senza dimenticare il romanticismo di "Virgin River". Ecco dieci titoli da non perdere tra film e serie tv. "Vladimir" Serie tv. Dal 5 marzo Quando il suo mondo inizia a sgretolarsi, una professoressa appassionata, ma sconsiderata, sviluppa una pericolosa fissazione per un affascinante collega. Seduzione e ossessione si scontrano. "One Piece" Serie tv. Seconda stagione. Dal 10 marzo L'epica avventura piratesca, tratta dal manga più venduto in Giappone, torna con la seconda stagione, rivelando avversari più agguerriti e missioni più pericolose.