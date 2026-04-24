Vespucci il viaggio più lungo | anticipazioni e streaming

Questa sera, 24 aprile 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda la seconda puntata di Vespucci, il viaggio più lungo, documentario, diretto da Flavio Maspes con la voce narrante di Luca Ward e le musiche di Nicola Piovani, che racconta un viaggio epico intorno al mondo, a bordo della nave più bella mai costruita. Tra tradizione e scoperta, giovani allievi si formano mentre Amerigo Vespucci solca gli oceani come ambasciatore dell’Italia nel mondo insieme al Villaggio Italia, mini expo pluriennale itinerante che ha affiancato l’iconico veliero per raccontare le eccellenze del Paese. Due puntate per vivere il progetto “Tour Mondiale Vespucci e Villaggio Italia”, salire a bordo di un mito, esplorare il suo cuore pulsante e riscoprire cosa significa portare l’Italia oltre i suoi confini attraverso un’impresa senza precedenti.🔗 Leggi su Tpi.it

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Dopo 29 anni ritorno sulla nave scuola Amerigo Vespucci, il veliero più bello del mondo conserva sempre il suo fascino e ci rende orgogliosi di essere Italiani. CROTONE 22 Aprile 2025 #Crotone #AmerigoVespucci #Calabria #GiovanniDeLuca facebook

Alcuni viaggi ti definiscono per sempre. Vespucci – Il viaggio più lungo In prima serata su #Rai3, venerdì 24 aprile. La docuserie completa è già disponibile su #RaiPlay. #TourVespucci #WeAreVespucci x.com