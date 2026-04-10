Vespucci il viaggio più lungo | il tour mondiale del gioiello della Marina Militare diventa una docufiction
Venerdì 17 e 24 aprile va in onda su RaiTre la prima serata di una nuova serie intitolata “Vespucci, il viaggio più lungo”. La produzione è composta da quattro episodi e si presenta come una docufiction dedicata a un importante veliero della Marina Militare. La trasmissione ripercorre le tappe di un viaggio internazionale del natante, portando gli spettatori alla scoperta delle sue imprese e delle sue missioni.
Andranno in onda in prima serata su RaiTre venerdì 17 e venerdì 24 aprile i quattro episodi della docufiction “Vespucci, il viaggio più lungo”. Un racconto affascinante del tour mondiale che la nave più bella del mondo, il gioiello della Marina Militare italiana, l'Amerigo Vespucci, ha vissuto. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
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Vespucci Il viaggio più lungo, su Rai 3 la docu-serie in due puntate che racconta il giro del mondo compiuto dalla naveVespucci Il viaggio più lungo Rai 3. Le musiche che accompagnano la docu-serie sono realizzate da Nicola Piovani. maridacaterini.it
Vespucci, il viaggio più lungo è la nuova docuserie in arrivo su Rai 3 (e RaiPlay)Vespucci, il viaggio più lungo è la nuova docuserie Rai sul viaggio mondiale dell’Amerigo Vespucci: tra addestramento e vita a bordo. techprincess.it
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