Vespucci il viaggio più lungo | il tour mondiale del gioiello della Marina Militare diventa una docufiction

Venerdì 17 e 24 aprile va in onda su RaiTre la prima serata di una nuova serie intitolata “Vespucci, il viaggio più lungo”. La produzione è composta da quattro episodi e si presenta come una docufiction dedicata a un importante veliero della Marina Militare. La trasmissione ripercorre le tappe di un viaggio internazionale del natante, portando gli spettatori alla scoperta delle sue imprese e delle sue missioni.