Vespucci il viaggio più lungo | tutto quello che c’è da sapere

Venerdì 17 e 24 aprile, in programmazione, ci saranno due puntate dello speciale dedicato al viaggio più lungo di Vespucci. Lo spettacolo approfondisce le tappe e le scoperte di un percorso che attraversa diverse regioni. Le puntate saranno disponibili anche in streaming, permettendo agli spettatori di seguire l’intera narrazione online. Sono previsti dettagli sulla durata complessiva del progetto e sulle modalità di visione.

Venerdì 17 e 24 aprile 2026 alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Vespucci, il viaggio più lungo, documentario, diretto da Flavio Maspes con la voce narrante di Luca Ward e le musiche di Nicola Piovani, che racconta un viaggio epico intorno al mondo, a bordo della nave più bella mai costruita. Tra tradizione e scoperta, giovani allievi si formano mentre Amerigo Vespucci solca gli oceani come ambasciatore dell’Italia nel mondo insieme al Villaggio Italia, mini expo pluriennale itinerante che ha affiancato l’iconico veliero per raccontare le eccellenze del Paese. Due puntate per vivere il progetto “Tour Mondiale Vespucci e Villaggio Italia”, salire a bordo di un mito, esplorare il suo cuore pulsante e riscoprire cosa significa portare l’Italia oltre i suoi confini attraverso un’impresa senza precedenti.🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Vespucci, il viaggio più lungo: tutto quello che c’è da sapere Notizie correlate Franco Battiato – Il lungo viaggio: tutto quello che c’è da sapere sul filmFranco Battiato – Il lungo viaggio: trama, cast e streaming del film Questa sera, domenica 1 marzo 2026, alle ore 21,40 su Rai 1 va in onda Franco... Leggi anche: Viaggio in Egitto: Tutto quello che devi sapere prima di partire Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Amerigo Vespucci, sulla Rai la docuserie che narra l'impresa epica del veliero più bello del mondo; Vespucci, il viaggio più lungo: il tour mondiale del gioiello della Marina Militare diventa una docufiction; Vespucci, il viaggio più lungo - Conferenza stampa; Vespucci, il viaggio più lungo, la docuserie in due serate sulla nave più bella mai costruita. Vespucci, il viaggio più lungo: tutto quello che c’è da sapereVespucci, il viaggio più lungo: anticipazioni, quante puntate e streaming del documentario in onda su Rai 3. Tutte le info ... tpi.it Vespucci, il viaggio più lungo: Rai 3 celebra la straordinaria impresa navale italiana. Il racconto dei protagonisti, ufficiali e allieviSu Rai 3 una docufiction ambiziosa e spettacolare che trasforma un’impresa navale in un racconto umano, culturale e identitario. libero.it A vent'anni dall'ultima circumnavigazione, Nave Amerigo Vespucci ha preso il largo per un nuovo straordinario viaggio intorno al mondo. Punto di partenza del racconto è l'Accademia Navale di Livorno dove gli allievi si preparano per la navigazione che li farà - facebook.com facebook